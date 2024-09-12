飓风弗朗辛登陆美路易斯安那州 州长宣布紧急状态

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飓风弗朗辛登陆美路易斯安那州 州长宣布紧急状态（中央社霍马11日法新电）美国气象预报员表示，飓风弗朗辛席卷路易斯安那州，并警告可能会出现威胁生命的洪水和暴潮。州长已宣布进入紧急状态，居民连忙储备应急物资，商店橱窗纷纷架起木板来挡风。

法新社报导，美国国家飓风中心（National Hurricane Center）表示，2级飓风弗朗辛（Francine）于当地时间下午5时，在路州南部边缘泰勒博恩教区（Terrebonne Parish）登陆。

国家飓风中心又说，弗朗辛正带来每小时155公里的持续风速，可能会为路州部分地区带来高约3公尺的暴潮和304毫米的降雨。

这气象单位表示：「在路州南部，大雨和飓风级风力正向内陆延伸…民众此时应留在室内，别待在窗户旁。」

今天午时过后，路州墨西哥湾沿岸的一些城镇，包括沿海村庄杜拉克（Dulac），出现了洪水、降雨和强风。

在附近的霍马（Houma），居民在风暴来临前，正忙着装置沙袋、储备物资，并将汽车油箱加满油。

路州州长蓝德瑞（Jeff Landry）已宣布路州进入紧急状态，也在昨天呈请总统拜登宣布联邦紧急状态，总统很快就批准了。

路州位于密西西比河（Mississippi River）河口，是美国主要的贸易中心，州内经济很大一部分与石油、天然气产业有关。（译者：纪锦玲）