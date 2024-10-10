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飓风接连来袭 拜登批川普散播谎言影响救援

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（法新社华盛顿9日电） 飓风密尔顿（Milton）来势汹汹，美国总统拜登今天警告这看来是百年一遇的风暴，并指控川普就政府因应密尔顿与海伦（Helene）飓风的灾情散布大量谎言。

密尔顿飓风朝佛州逼近时，拜登在白宫简报会上说：「有人鲁莽、不负责任且持续不断地散布假资讯与彻头彻尾的谎言。」

拜登说，共和党总统候选人川普「带头发动谎言攻势」。副总统贺锦丽（Kamala Harris）也参加了这场线上简报会。贺锦丽是民主党总统候选人，她将在11月5日选举上与川普对决。

拜登说，假资讯「破坏」民众对救援与复原工作的「信心」，这对最需要协助的人「造成伤害」。

川普与共和党人一直在散布关于飓风的假讯息，特别针对美国联邦紧急事故管理总署（Federal Emergency Management Agency, FEMA）。

拜登说：「有人声称财产遭没收，这根本不是真的。他们说受风灾冲击的灾民将能收到750美元（约新台币2万4337元）现金，就只有这样。这根本不是事实。」

「他们说因应这场危机的经费改用在移民身上。这真的太扯了，这不是真的。」

拜登也抨击挺川普的共和党联邦众议员葛林（Marjorie Taylor Greene）散布「更加离谱的」说法。葛林「说联邦政府真的在控制气象…这太荒谬了，必须停止。」

拜登再度警告受影响地区的佛州居民应立即撤离。他说：「这真的是攸关生死的问题。」

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