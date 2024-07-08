飓风贝罗登陆德州 进逼休士顿

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（法新社休士顿8日电） 飓风贝罗（Beryl）今天登陆美国德州（Texas）的马塔戈达镇（Matagorda），当局已针对沿岸地区发布洪水和停电警报，并撤离居民。

美国国家飓风中心（National Hurricane Center）表示，贝罗以每小时130公里的风速侵袭马塔戈达镇，并在今天发布的最新公告中示警，「目前已出现可能危及人命安全的暴潮（storm surge）和强风，预计会出现规模可观的暴洪以及都市洪灾」。

美国国家气象局（National Weather Service）已向德州局部地区发布龙卷风警报，拥有230万人口的休士顿（Houston）也在警报范围内。

休士顿市长惠特迈（John Whitmire）表示：「我们非常、非常认真地应对飓风贝罗。我们最大的敌人就是自满。」

惠特迈指出，他希望休士顿居民「了解今晚入睡前的天气状况，不会和明早醒来时一样」。

德州沿岸多个地区昨天发布飓风和热带风暴警报。根据稍早的预报，飓风贝罗的预计登陆地点在马塔戈达镇，大约位于港口城市圣体城（Corpus Christi）和加尔维斯敦岛（Galveston Island）之间。