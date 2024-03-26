飞弹入侵领空要求解释 俄大使不甩波兰政府

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（法新社华沙25日电） 波兰召见俄罗斯大使要求解释俄罗斯巡弋飞弹周末侵入波兰领空一事，不过俄罗斯大使并未出席。

俄罗斯驻波兰大使安德瑞夫（Sergei Andreev）向俄罗斯新闻社（Ria-Novosti）表示，他正等待波兰方面提出证据，「如果没有证据，讨论这个话题就没有意义」。

安德瑞夫对于波兰当局的召见不予理会，他向俄罗斯新闻社表示：「我在回应时，曾询问波兰是否打算提供这些指控的任何证据」，不过「我没有收到明确的回覆」。

波兰当局昨天表示，俄罗斯1枚朝乌克兰西部城镇发射的巡弋飞弹，夜间侵犯波兰领空，时间长达39秒。

波兰军方表示，这枚飞弹以近800公里时速在离地面约400 公尺处飞行，深入波兰境内约2公里

波兰国防部长柯席尼亚克-卡密希（Kosiniak-Kamysz）说，波兰启动所有防空系统，「如果飞弹有任何迹象朝向波兰境内的目标」，就会将它击落。

波兰外交部昨天表示，将召见俄罗斯大使「解释」此事，同时要求俄罗斯「停止对乌克兰人民和领土的恐怖空袭，停止战争，专注自身的内部问题」。

波兰外交部发言人朗斯基（Pawel Wronski）告诉记者，「（俄罗斯）大使…今天没有出现在外交部解释巡弋飞弹事件」。

朗斯基补充说，「维也纳外交关系公约」（Vienna Convention on Diplomatic Relations）载明了驻在国大使的职责。

「我们想知道这位大使是否系执行莫斯科的指示，以及他是否能在华沙（Warsaw）妥善代表俄罗斯的利益。」

「波兰外交部要求对侵犯领空做出解释的外交照会，将以另一种方式转交俄罗斯外交部。」