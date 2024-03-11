飞纽西兰班机因技术问题空中突晃动 降落后12人送医

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（法新社威灵顿11日电） 根据航空公司和救护人员，南美航空集团（LATAM）一架从澳洲雪梨飞往纽西兰最大城市奥克兰的班机，今天在空中遭遇「技术问题」，造成机身突然晃动，导致大约50人受伤，12人送医。

南美航空集团编号LA800班机在塔斯曼海（Tasman Sea）上空遭遇技术性问题，据称至少1人伤势严重。 机上乘客告诉当地媒体，飞机突然急降，导致未系好安全带的乘客被抛向天花板。

一名乘客告诉纽西兰电台（RNZ），因为有些乘客未系好安全带，被抛在空中。」

这名乘客语带颤抖地说：「有些乘客伤势不轻，大家也都吓坏了。」

总部设在智利的南美航空集团发言人表示，「飞行途中遭遇技术问题」，导致「机身强烈晃动」。

这架班机已按预定时间降落奥克兰机场。目前尚不清楚造成这起意外的原因。

纽西兰圣约翰救护机构（St.John Ambulance）的康贝尔（Gerard Campbell）表示，在飞机降落奥克兰的同时，紧急救护人员也被告知机上情况。

逾12辆救护车和其他医疗车辆赶赴现场，针对伤者进行紧急处置。

他说：「我们的救护人员评量并治疗大约50名伤者，其中一人情况严重，其余伤势从中等至轻微不一。」 他还说，救护车已经将12人送医。他更正之前13人的说法。

南美航空集团表示，这架班机的机型是波音787梦幻客机（Boeing 787 Dreamliner）。

南美航空集团表示，对于这起事件造成的不便和不适深表抱歉。