首善艺文殿堂大吹保守风 川普亲任甘乃迪中心主席

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（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普今天获任命为甘乃迪中心（Kennedy Center）主席，在效忠他的董事会支持下，将他激进右派、反「觉醒文化」的标记带进这座华府首屈一指的艺文殿堂。

川普说：「我将担任董事会主席，我们将确保它运作良好，不会再搞什么觉醒文化。」

甘乃迪中心是一座白色大理石建筑，俯瞰波多马克河（Potomac River），以已故总统甘乃迪（John F. Kennedy）命名。它是美国国家交响乐团（National Symphony Orchestra）所在地，并提供戏剧、歌剧、喜剧和其他表演。

正如川普的许多措施一样，他的这项举措前所未见：这是美国总统首次解除其前任的甘乃迪中心董事会主席职务，并亲自担任主席。

川普今天在自己的社群平台「真实社群」（Truth Social）贴文表示，他是由效忠他的新董事会一致选任，甘乃迪中心也发出声明确认。

川普还引用自己身为总统的话说：「总统表示『很荣幸能担任甘乃迪中心主席，尤其是能有这么出色的董事会。我们将把甘乃迪中心打造成一个非常特别、令人兴奋的地方！』」

这次任命也是川普另一种形式的报复手段，他希望在第2个任期内惩罚自己眼中的敌人。

川普在2017到2021年的第一个任期期间经常缺席甘乃迪中心的年度颁奖典礼，因为等待领奖的人士对他提出批评，还说如果川普出席，他们就不会出席。

根据「华盛顿邮报」报导，川普10日晚间在椭圆形办公室告诉记者：「我们接管甘乃迪中心。我们不喜欢他们展示的物品和其他一些东西。」

川普7日猛烈抨击甘乃迪中心，称其过于自由，不符美国价值观，同日还解雇担任主席的鲁班斯坦（David Rubenstein）以及董事会其他成员；亿万富翁鲁班斯坦是支持民主党的慈善家。

川普本周任命一个完全效忠于他的新董事会。新董事会表示长期担任总裁的鲁特（Deborah Rutter）已遭解雇。

川普出任主席后，乐团艺术顾问、音乐家佛兹（Ben Folds）随即宣布辞职。