首尔汉江桥梁AI监控 防轻生提升救援率

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（法新社首尔28日电） 韩国首都首尔在汉江桥梁设置人工智慧（AI）监视系统，自动辨识疑似企图轻生者并即时通报救援人员。

汉江AI监控系统自2021年开始运作，会在有人于特定区域逗留、进入被认定为危险地带，或拨打桥上的自杀防治专用电话时，立即通知第一线救援人员。

汉江大桥监视器综合管制中心主任金俊永（Kim Jun-young, 音译）表示，系统成效显着，汉江的救援率从2012年的56%提升至99%以上。

他说，紧急救援人员可在5分钟内抵达大多数桥梁，这是介入并挽救生命的关键时机。

金俊永告诉法新社：「我们认为自己的角色是给他们再考虑一次的机会，因为这可能并非他们真正想要的决定。」

他说，从约30公尺高度落水冲击力类似于以时速60公里撞车。他还说，劝服下定决心的人并不容易，因为他们常与救援人员拉扯，或「像跑百米赛跑一样」逃跑。另有人可能会在救援人员抵达前，听到警笛声逼近后在短短一瞬间做出最后决定。

他指出，去年有近900台摄影机遍布于17座桥梁上，识别出超过1200起事件，但仍有「约8人」未能救回。

全球许多监视器系统都使用某种形式的AI协助发现危险。

日本公司Asilla表示，旗下AI监控系统能侦测异常行为，例如跌倒或有人可能准备从高处跳下。他们的AI工具透过购物中心和车站等公共设施的摄影机学习行为模式。

Asilla产品长铃木由香指出，这套系统曾分别在两起事件中通报守卫有男子站在屋顶上，最终得以成功劝下。

她强调，这套系统目的并非取代人类，也无法单靠它让日本的自杀率下降。日本自杀率为七大工业国集团（G7）国家中最高。

她说，「适当的心理健康支持仍往往难以提供」，但「如果我们能减少这类事件，哪怕只是少了一点在眨眼之间失去生命的事件」，这也具有重大意义。1150728

※珍惜生命，自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。若须谘商或相关协助，可拨卫福部专线「1925」、生命线专线「1995」或张老师服务专线「1980」。