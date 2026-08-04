首尔江南富人区中有贫民窟 一场热浪两个世界

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（法新社首尔4日电） 一波严重热浪正席卷韩国。在首尔富裕的江南区，高温对富人和穷人造成的冲击有如天壤之别，能否使用空调如今更加凸显当地的贫富悬殊。

奢华的江南区因韩国流行歌手PSY 2012年单曲「江南Style」在全球爆红的而闻名于世，歌中颂扬当地超级富豪的奢华生活。

但在空调运转不停、价值数百万美元的豪华公寓周边，首尔仅存贫民窟之一的住户只能在酷热中忍受头痛煎熬。

住在九龙村（Guryong）的一位民众说：「热到快喘不过气来了。」据官员表示，当地约160户人家多以简陋木板和防水布搭建。

这位妇人与丈夫和身心障碍女儿同住只有一个房间的小屋。基于隐私、只愿意以姓氏「郑」（Jeong）受访的她表示，无力付担冷气开销。

外头气温已经飙破摄氏38度，在家门口洗菜的这位6旬妇女一边说道：「穷人真的很难熬。」

韩国正经历连续酷热天气，过去一周气温3度刷新历史新高，2日更冲上摄氏42.5度。

热浪造成的冲击有贫富之别。

在汉江以南的高档区段江南区，邻近九龙村的住宅售价最高可达54亿韩元（约370万美元），住宅内配备着最先进的现代化生活设备。

林荫大道两侧不仅有法拉利（Ferrari）、蓝宝坚尼（蓝宝坚尼）、劳斯莱斯（Rolls-Royce）等豪车展示中心，也有国际精品店和米其林星级餐厅。

住在江南区现代化高楼中、现年20岁的郑恩宇（Jeong Eun-woo，音译）不觉得今夏特别难熬。

郑恩宇说：「我把冷气开到最强、喝冰咖啡、穿轻便衣服。目前为止一切都还不错。」

但身处一座座垃圾堆中的九龙村住户，不要说冷气，就连稳定供电都成问题。

韩国经济在人工智慧（AI）产业之所系的微晶片制造热潮下蓬勃发展。与此同时，贫富差距也正越拉越大。根据官方数据，去年最富有的20%人口平均净资产是最贫穷20%的45倍。

奥斯陆大学（University of Oslo）朝鲜研究教授狄宏诺夫（Vladimir Tikhonov）告诉法新社，九龙村「象徵城市贫民遭到主流韩国社会排除在外」。

他指出，无法使用冷气「置他们的健康于极其严重险境之中，甚至可能危及生命」，即使他们就住在亚洲最富裕城市之一。

截至2日，全国今夏因高温而死亡的人数累计达16人。地方当局已经将社区中心改建成紧急避暑中心，并针对江南区弱势家庭发放价值6700万韩元的制冷家电。

大韩民国气象厅（Korea Meteorological Administration）今天发布重大高温警报，首尔民众也收到建议尽可能待在室内的简讯。

但是白秀贤（Baek Su-hyun，译音）表示，这对九龙村居民并无帮助。

这位65岁居民说：「外头35度，屋内肯定超过40度。」