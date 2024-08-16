首尔连续26天「热带夜」 打破118年纪录

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（法新社首尔16日电） 根据韩国今天公布的官方数据，首都首尔（Seoul）以连续26个气温高于摄氏25度的「热带夜」，打破百年纪录。

首尔气象观测所所长尹基韩（Youn Ki-han, 音译）告诉法新社：「我们受到较温暖的西南方影响，而北方冷空气并未南下，气温持续在摄氏约25度或更高。」

全球多处正承受夏季极端高温。联合国（UN）秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）上月警告「极端高温疫情」的出现，并呼吁采取行动来降低气候变迁带来的冲击。

官员表示，首尔夜间温度已连续26天超过摄氏25度，是自1907年开始近代气象观测以来的最长连续纪录。虽与2018年的纪录相当，但气象机构以最新的纪录作为基准。

根据首尔气象局，首尔的炎热天气预计持续至下周，每天都将创下纪录。

在韩国，摄氏25度以上的夜晚被广泛称作「热带夜」。官员认为连续如此多日并不寻常。

尹基韩说：「通常这段时间的早晨和傍晚温度会开始下降，因为西北方冷空气前来、北太平洋高压收缩，但目前我们还没看见任何徵兆。」

与此同时，韩国第2大城市釜山（Busan）连续22天出现热带夜，是自1904年以来最长连续纪录。