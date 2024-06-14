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香港撤销罗冠聪等6人护照 美澳等西方国家关切

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（法新社香港14日电） 香港当局日前援引国安相关法律「基本法23条」撤销6名民主运动人士护照，美国和澳洲今天加入英国与欧洲联盟行列表达关切，显见西方世界对此谴责声浪日益高涨。

中国金融中心香港3月通过俗称「基本法23条」的维护国家安全条例，此法扩大政府权力，超出北京2020年为镇压异议所强制实施的香港国安法授权范畴。

香港12日引用新制定的基本法23条作为法律依据，撤销6名逃到英国的民主运动人士护照，称他们是「无法无天的通缉犯」，持续危害国家安全。

这6名运动人士为前香港立法会议员罗冠聪、前香港职工会联盟总干事蒙兆达与社运人士刘祖廸、霍嘉志、蔡明达及郑文杰。

美国今天呼吁香港官员「立即停止恫吓与压制异议人士表达意见的行为」。

美国国务院发言人说：「美国持续高度关切，香港当局试图透过在境外主张其最近制定的基本法23条，不断进行跨国镇压行动。」

澳洲也表示「对权利与自由遭到侵蚀感到担忧」，又指香港国安相关法律「影响范围广泛」，包括在澳洲的人也会受到影响。

英国主责印太区域事务的外交副大臣屈维里安（Anne-Marie Trevelyan）昨天表示，撤销护照是「香港当局令人遗憾的最新决定」。

她昨天在社群媒体X平台写道：「诉诸这类法律措施审判并惩罚（在英国的）言论自由，令人无法接受。」

欧盟（European Union）发言人昨天说，撤销护照与其他针对运动人士所祭出的措施，「似乎证实了我们对（香港当局）在境外动用（国安相关法律）压制异议的担忧」。

加拿大也提出警告，称香港法律广泛定义危害国安的行为，导致执法越权。

渥太华指出：「香港当局试图在境外执行其国安相关法律，加拿大深感遗憾，且将反对任何在加拿大境内执行这些法律的企图。」

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