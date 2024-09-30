香港终审法院英籍法官范理申宣布卸任

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（法新香港30日电） 香港司法机构表示，终审法院的英国籍非常任法官范理申将在今天任期届满后卸任，他是今年离开终院的第5名外籍法官。

长期以来，港府一直认为，外籍非常任法官坐镇终审法院，是国际对于香港司法体系深具信心的象徵。而且相较于中国不透明、由党主导的司法制度，香港司法体系原本是独立的。

不过，终院非常任法官今年出现前所未见的出走潮，现年86岁范理申（Nicholas Addison Phillips）则是最新离任的外籍法官。 的范理申今天发布声明称，如他近期所表示，基于个人因素，今年9月30日任期届满后，他无意再延长任期。

今年6月，75岁的英国籍法官岑耀信（Jonathan Sumption）和83岁的郝廉思（Lawrence Collins）也相继挂冠求去。岑耀信还曾投书英国「金融时报」（The Financial Times），称由于「法治受到严重破坏」，因此他决定离开终院。

郝廉思也说，香港的「政治局势」是他无意续任的原因。

终院的另2名外籍法官，包括来自澳洲的纪立信（Anthony Gleeson）和加拿大籍的麦嘉琳（Beverley Mclachlin）也分别于今年3月和7月卸下职务，原因是他们年事已高和个人因素。