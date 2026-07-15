香港警方突袭2独立书店 5人涉贩售煽动刊物被捕

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（法新社香港16日电） 香港警方15日突击搜查由前媒体工作者创办的独立书店，并以涉嫌展示及出售具「煽动意图」的物品为由逮捕5人；这是香港近期一连串针对独立书店执法行动的最新一起。

法新社记者目击，警方将一名戴着手铐的女子押上警车，并从「留下书舍」搬走多箱书籍及相关物品。

警方表示，国家安全处接获检举，指有一批自海外寄抵香港的书籍中包含具煽动意图的出版物，因此针对两间书店进行搜查。

警方在声明中指出，共有5人遭到拘捕。

根据香港2024年实施的「维护国家安全条例」（俗称基本法23条立法），相关罪行最高可判7年徒刑。香港2019年爆发「反送中」运动后，北京当局于2020年通过并实施香港国安法，港府2024年更进一步完成基本法23条立法，使香港国安体系更加严密。

警方并未在声明中公布遭搜查的书店名称，但法新社记者目击警方突击搜查留下书舍，香港媒体引述不具名消息人士的话报导，另一间遭搜查的书店是「田园书屋」。

法新社记者于营业时间前往田园书屋时，发现这间书店并未营业。

留下书舍14日才宣布将于8月结束营业，「考量整体香港经济环境，我们只能悲观地认为，要继续经营下去将非常困难」。

这是今年来，香港警方第3度针对独立书店进行搜查。

「猎人书店」两名负责人上个月遭警方拘捕；3月时，则有4名「一拳书馆」员工因贩售被控具「煽动意图」的出版品被捕。（编译：刘文瑜）