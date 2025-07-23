马克宏与梅尔茨将在柏林会晤 讨论国防与经贸议题

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（法新社柏林23日电） 法国总统马克宏与德国总理梅尔茨今天将在柏林会面，讨论北大西洋公约组织（NATO）防御、欧美贸易纷争及其他关键议题。

在美国总统川普（Donald Trump）撼动大西洋两岸的关系之际，马克宏（Emmanuel Macron）与今年5月上任的梅尔茨（Friedrich Merz）持续致力强化彼此位居欧洲联盟（EU）核心的双边伙伴关系。

法国总统府在马克宏与梅尔茨共进晚餐前表示：「最重要的讯息是，法德联手再次回归。」

法国、德国、英国与波兰一直努力援助乌克兰对抗俄罗斯，并加强北约欧洲成员国的防御能力。

但当法国表明愿派维和部队以监督乌克兰可能达成的停火协议时，德国至今仍未规划派兵。

马克宏与梅尔茨也将讨论与美国的贸易问题，川普先前威胁，若欧盟在8月1日前未达成协议，将对其课徵30%关税。

梅尔茨昨天说，「关于与美国的关税纷争，我们正迈入关键阶段」，他并呼吁达成「公平可靠的协议」，以低税率强化跨大西洋市场。

2位领袖也将讨论其他争议议题，包含共同防御计画、能源与贸易政策等。

针对与西班牙共同制造战斗机的计画，各方意见仍有分歧。梅尔茨反对由法国担任较为主导的角色，但他也抱持最终能达成协议的信心。

另一项棘手议题是能源政策。法国高度依赖核能，但德国已逐步淘汰核电，转为发展太阳能与风能。

法国希望德国承诺在技术上保持中立，将核能实际归类为气候友善能源。

由社会民主党（SPD）与绿党（Greens）组成的前任德国政府否决这项提议，但梅尔茨所属的中间偏右政党基民/基社联盟（CDU/CSU）可能对此构想抱持更开放的态度。