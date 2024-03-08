马克宏力挺乌克兰 称法国支持将不设限

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（法新社巴黎7日电） 法国各主要政党的领导人与总统马克宏进行会谈，会后称马克宏表示，针对遭俄罗斯入侵已两年的乌克兰，法国将不排除以任何方式支持。

各政党领导人与马克宏（Emmanuel Macron）会谈两个半小时后表示，会谈令他们感到忧心。

鉴于俄罗斯的立场日益强硬，马克宏上周拒绝排除向乌克兰派遣西方地面部队的可能性，令许多欧洲人士感到震惊。

本周稍早，马克宏敦促乌克兰的盟友在支持乌国抵御俄罗斯的入侵时，不要当「懦夫」。

部分政党领导人今天表示，马克宏主张采取「不设限」的方式，来对抗俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）。

绿党（Green party）领导人彤德利耶（Marine Tondelier）叙述，马克宏称蒲亭「显然没有设限」。

她指出，看到马克宏在会议上表示「我们也必须表明自己没有设限」，这「让人极为担忧」。

法国极右翼政党「国民联盟」（RN）的巴德拉（Jordan Bardella）表示，他已恳请马克宏「不要与俄罗斯开战」。

巴德拉称，马克宏的想法包括「不会设限、没有红线」。

法国极左派重量级人士班巴尔（Manuel Bompard）则说：「我抵达时很忧心，离开时更为担忧。」