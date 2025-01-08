马克宏埋怨「忘记说谢谢」 惹恼非洲盟邦

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（法新社查德首都恩加米那7日电） 法国总统马克宏埋怨，法国长达10年派兵协助非洲打击伊斯兰叛乱势力，非洲国家却「忘记说谢谢」；此言今天遭到法国在西非剩余盟邦以及国内新殖民主义左派的指责。

2020年马利发生军事政变、2021年第二次政变，2022年布吉纳法索和2023年尼日发生军事政变之后，法国在曾经殖民的西非法语国家沙赫尔（Sahel）地区处于不利地位。 。

随着俄罗斯在这3国的影响力不断增强，巴黎与塞内加尔以及查德的关系升温，但现在这两国都说法国军队应该离开。

2013年，总统欧兰德（Francois Hollande）领导下的法国开始在马利和沙赫尔地区展开军事行动，打击伊斯兰叛乱分子。

马克宏今天在对法国大使的演说中表示：「我想他们忘记说『谢谢』了，没关系，以后会说的。」

他谈到法国军事部署时表示，「我们做了正确的事」，如果没有干预，沙赫尔地区今天「没有一个国家」会拥有「主权」。

「我们离开是因为发生了政变，因为我们是应主权国家要求去那里的，而这些主权国家也要求法国前来。法国在那里没有立足之地了，因为我们不是叛变者的助手。」

查德总统德比（Mahamat Idriss Deby Itno）指责马克宏「处于错误的时代」，并表示他想对「近乎蔑视非洲和非洲人」的言论「表达我的愤怒」。

去年11月底，查德终止与法国签订的国防和安全协议，表示这些协议「已经过时」。

约有1000名驻扎查德的法国军事人员正在撤离。

查德代理外交部长库拉马拉（Abderaman Koulamallah）稍早表示，这些言论表现出「对非洲和非洲人的轻蔑态度」，法国领导人「必须学会尊重非洲人」。

库拉马拉说，第一次世界大战以及第二次世界大战期间，非洲和查德在法国解放过程中扮演「关键角色」，但「法国从未真正认识到这一点」。

塞内加尔总理桑可（Ousmane Sonko）也炮轰马克宏认为非洲必须对法国表达感谢的言论。

他说：「法国既没能力也没有合法性来确保非洲的安全和主权，反倒是经常破坏利比亚等某些非洲国家的稳定，对沙赫尔地区的稳定和安全带来灾难性后果。」

塞内加尔去年年底宣布，法国和外国军队将于2025年结束在其领土上的所有驻军。

在法国，极左派「不屈法国」（France Unbowed）表示，马克宏的言论展现了「根本无法容忍的新殖民主义专制作风」。

「此类言论在政治上不一致，在外交上完全不负责任，并进一步削弱我们与西非国家的关系。」

不具名法国外交界人士则说，马克宏的言论是遭到「断章取义」，马克宏指的是发生政变的国家，特别是马利，而不是查德或塞内加尔。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）