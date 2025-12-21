马克宏宣布法国启动建造新航舰

（法新社阿布达比21日电） 法国总统马克宏今天宣布，他已经正式批准建造新航空母舰计画，以取代现役核动力航舰戴高乐号。

戴高乐号（Charles de Gaulle）历经逾十年建造期，于2001年服役，是美军之外、全球唯一一艘使用核子动力的航舰。

马克宏（Emmanuel Macron）在阿拉伯联合大公国慰劳法军期间指出：「根据最近两项军事规划法，经过全面而仔细的审查，我决定为法国配备一艘新航舰。」他表示，是在本周做出最终决定。

马克宏说：「在掠食者横行的时代，我们必须强大，才能令人生畏。」

法国于2018年首次启动更换戴高乐号的研究，初步作业则在两年后展开。

尽管欧洲联盟第2大经济体正陷入预算僵局，法国仍宣布正式启动新航舰建造计画。

法国国内包括法军总参谋长蒙顿（Fabien Mandon）在内都提出质疑，认为在欧洲可能与俄罗斯爆发战争疑虑下，应优先考虑其他更迫切领域。

马克宏办公室表示，计画正式启动后，所有相关的建造合约才能够进行签署。

新航舰同样采用核动力，吨位将远大于现役旗舰。新航舰排水量将近8万吨，长约310公尺；相较之下，戴高乐号为4万2000吨、长261公尺。新航舰可搭载2000名船员和30架战斗喷射机。

尽管相较于排水量均超过10万吨的美国海军现役11艘巨型航舰，这艘新航舰仍然较小，目前全球仅中国和英国皇家海军拥有同等吨位航舰，且皆采传统动力。