马克宏拟恢复法国自愿兵役 因应欧洲安全情势恶化

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴黎27日电） 由于俄罗斯的威胁升高以及欧洲可能爆发新冲突下，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天拟宣布恢复自愿兵役制度。

在法国废除徵兵制度近30年后，一名不具名的总统府官员透露，马克宏预计于格林威治时间10:00（台湾今天下午6时），在造访法国东南部阿尔卑斯山一支步兵旅时宣布这项改革。

这项宣布正逢俄罗斯全面入侵乌克兰三年半后，马克宏和其他法国官员警告，莫斯科可能不会止步于乌克兰边界。

法军总参谋长蒙顿（Fabien Mandon）上周示警，法国必须准备好「失去自己的子弟」，并称俄罗斯「正准备在2030年前与我们的国家发生对抗」，他这番言论在国内引发强烈反弹。

马克宏接受RTL广播电台访问时表示，他将宣布一项「国民服役的新形式」，但未透露细节。

一名知情人士向法新社表示，计划第一年将训练2000至3000名志愿者并逐步增加，最终每年达到5万人。消息人士说：「这将会慢慢推展。」

一名总统府官员表示，这项「新型国家服务」将「以自愿为原则」。

一名总统顾问也指出，这项计画是在财政压力严峻的时刻推出，因此实施将采「分阶段推动」，同时承诺这是一项「务实性」专案，会「考量现有资源」。

欧洲虽约有十几个国家仍保留某种形式徵兵制度，但欧洲实施兵役的方式并不一致。

如果正式恢复，法国将加入拉脱维亚、立陶宛等近期重启徵兵制度的欧洲国家之列。

目前并无迹象显示法国将恢复义务役制度。法国最后一次徵兵由前总统席哈克（Jacques Chirac）于1997年废止，以作为军队改革的部分措施。

法国现有约20万名现役军人和4.7万名后备役军人，预计到2030年将分别扩增至21万与8万。（编译：徐睿承）