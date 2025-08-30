马克宏示警川普恐遭蒲亭玩弄 白宫：续推俄乌峰会

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿29日电） 白宫今天指出，美国总统川普仍在努力推动俄罗斯与乌克兰的和平峰会。法国总统马克宏稍早警告，川普可能遭到俄罗斯总统蒲亭「玩弄」。

白宫一位不具名官员告诉法新社：「川普总统与他的国安团队持续与俄罗斯及乌克兰官员接触，朝着举行双边会谈以终结杀戮、结束战争的方向努力。」

这位官员表示：「正如许多世界领袖所言，如果当时川普总统在任，这场战争根本不会发生。进一步公开协商这些议题不符合国家利益。」

马克宏（Emmanuel Macron）今天稍早表示，希望俄乌领袖能够举行双边会谈，但警告俄方若是未在9月1日期限前同意参加会谈，「将再次显示蒲亭（Vladimir Putin）玩弄川普总统」。

川普本月稍早在阿拉斯加州会晤蒲亭，上周又在白宫接待乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）和欧洲多国领袖后，他表示正在安排俄乌领袖之间的双边会谈，但俄方后来淡化了举行双边会谈的可能性。

白宫副幕僚长米勒（Stephen Miller）否认川普遭蒲亭玩弄的说法。他在回答法新社记者相关提问时表示：「这个问题简直荒谬。」

米勒说：「历来没有任何一位总统在推动和平的事业上做得比川普还要多…他正坚定不移地努力终结杀戮，这是全世界都应该称颂的事情。」