马克宏称开幕式有备案 奥运组委会：塞纳河可能性大

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（法新社巴黎16日电） 法国总统马克宏称巴黎奥运开幕式可能移至体育馆后，巴黎奥运组织委员会主席艾斯堂格今天表示，在塞纳河（Seine）举行开幕式是「非常有可能」的选项。

艾斯堂格（Tony Estanguet）告诉法国国际广播电台（RFI）：「目前真正主要和非常有可能的计画是在塞纳河上举行开幕式。」

艾斯堂格说：「总统昨天表达得非常清楚。我们最大的目标就是举办一场非常美丽、极其独特的开幕式，首次在体育场馆外、巴黎市中心的塞纳河上举行。」

马克宏（Emmanuel Macron）昨天受访时表示，法国期待举办这场史无前例的仪式，届时队伍将沿塞纳河航行。为防止活动受到安全威胁，紧急应变计画也已备妥。

马克宏说，7月26日的开幕式可能「限制在艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）对岸的托卡德洛广场（Trocadero）」。他还首次表示，甚至可能移师法国国家体育场（Stade de France）。

马克宏说：「有B计画和C计画，我们同步准备…我们将即时分析情况。」

巴黎市长伊达戈（Anne Hidalgo）对此表示，她对马克宏关于仪式可以移动的言论感到惊讶。

伊达戈说：「我唯一知道的就是A计画。」

她说：「我更想传递的讯息是：我们已经准备好了，我们将欢迎全世界到来。」