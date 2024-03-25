马克宏警告以色列：强迫迁移构成战争罪

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（法新社巴黎24日电） 法国总统马克宏今天告诉以色列总理尼坦雅胡，在加萨走廊南部拉法��进行人员强迫迁移的作法将构成「战争罪」。

加萨走廊爆发激战数月后，大部分加萨人逃到拉法（Rafah）避难。马克宏（Emmanuel Macron）重申反对以军在当地展开军事行动，与巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈玛斯（Hamas）战斗。

今天与尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通话时，马克宏还就以色列22日宣布在被占领的约旦河西岸（West Bank）没收800公顷土地一事予以「强烈谴责」。

倡议人士表示，以方宣告约旦河谷（Jordan Valley）北部地区为「国有土地」的作法是数十年以来夺取土地最多的单一行动。

马克宏在通话中告诉尼坦雅胡，他打算在联合国安全理事会中提出一项呼吁「立即持久停火」的决议草案。他并且敦促以色列立即开放进入加萨的所有边境关卡。

拟议的拉法地面攻势面临强烈国际反弹压力，警告此举将会造成大规模平民死伤、加深人道危机。不过以色列坚持，这是消灭哈玛斯的必要之举。

哈玛斯去年10月7日突袭以色列南部而开启这场战斗。法新社根据以色列官方统计，那场突袭造成约1160人死亡，主要是平民。有大约250人遭到哈玛斯挟持为人质，其中数十人于去年11月为期一周停火期间获释。以方认为仍遭扣留的约130名人质当中，有33人推定已经罹难。

据哈玛斯治下的加萨卫生部指出，以色列对加萨走廊近6个月的报复性攻势已经造成3万2070人死亡，大多是妇女和儿童。