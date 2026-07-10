马克宏访叙利亚下榻饭店附近爆炸 当局称逮捕IS相关犯嫌

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（法新社大马士革9日电） 叙利亚官员今天晚间说，有关当局已逮捕伊斯兰国（IS）相关组织成员，他们是法国总统马克宏（Emmanuel Macron）本周稍早访问大马士革期间发生的两起爆炸案幕后黑手。

叙利亚首都大马士革市中心7日发生两起爆炸，造成一人死亡、数十人受伤。歹徒将爆裂物置于马克宏下榻的四季饭店（Four Seasons Hotel）附近，叙利亚内政部说，一枚放在垃圾桶内，另一枚放在饭店附近的车辆里。

马克宏是自叙利亚前总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）2024年底垮台以来首位访问叙利亚的欧盟国家元首。

马克宏在与叙利亚总统夏拉（Ahmed al-Sharaa）的联合记者会上表示，不能让这类攻击「动摇我们的决心」。两位领导人矢言加强双边关系，将互派新大使。

叙利亚内政部长哈塔布（Anas Khattab）说：「两天前针对大马士革的恐怖炸弹攻击幕后黑手现已落网。」

他在社群平台X上写道：「一旦调查结束，我们将对外公布这个组织成员身分、角色以及他们所有隶属关系和联系情况。」

大马士革地区内部安全负责人达拉提（Ahmad Dalati）在叙利亚国家电视台上说，初步调查结果显示「这个组织与IS挂钩」。

内政部在声明中说，这个组织是在「同时对大马士革和周边地区的犯嫌不同藏身处展开一连串突袭行动后」破获。