马克宏重申 西方可能有必要在乌国采取地面行动

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（法新社巴黎16日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在与德国和波兰领袖见面后，于今晚刊登的专访中表示，西方国家在「某个时间点」可能有必要在乌克兰采取地面行动。

法新社报导，上个月，马克宏因不排除西方派兵援乌的可能性，引发了柏林和其他欧洲伙伴的强烈回应。

然而，马克宏并未反悔自己的立场；但他强调西方不会主动做出这一步。

马克宏在「巴黎人报」（Le Parisien ）昨天的采访中表示：「也许在某个时间点，我虽不希望这样，也不会采取主动，但我们必须（在乌克兰）开展地面行动，不管是什么行动，这是为了对抗俄罗斯军队。」

他说：「法国的优势在于我们能做到」。

无论是地面行动的可能性，还是提供基辅当局长程飞弹，种种意见分歧都让盟友之间的合作面临破局威胁。

马克宏稍早不排除西方派兵援乌的可能性，以及敦促盟友不要当「懦夫」的尖锐言论，都令德国总理萧兹（Olaf Scholz）愤怒。

马克宏昨天在柏林会见德国和波兰领袖，显示团结力挺基辅。

马克宏在三方会面后表示，法国、德国和波兰3国组成的「威玛三角」（Weimar Triangle）「团结一致」，目标都锁定在「绝不让俄罗斯得逞，并支持乌克兰人民到底」。威玛三角指的是德、法、波兰3国于1991年成立的政治合作平台。（译者：纪锦玲）