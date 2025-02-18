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马克宏：乌克兰和平 须有强大可靠的安全保障

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（法新社巴黎18日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天与乌克兰总统泽伦斯基通电话后表示，乌克兰和平「必须伴随着强大而可靠的安全保障」。

川普总统大幅更动美国对乌克兰政策，马克宏在巴黎与欧洲领袖举行紧急会议讨论如何应对。

马克宏在社群媒体平台X上表示：「我们寻求乌克兰实现强大而持久的和平。为实现此一目标，俄罗斯必须停止侵略，同时必须为乌克兰人提供强大而可靠的安全保障。」

马克宏表示：「否则，这项停火协议就有可能落得像明斯克协议（Minsk agreements）那样的下场。」明斯克协议指的是为寻求解决2014年与2015年乌东纷争，在白俄罗斯首都明斯克签订的停火协议。

欧洲领袖担心川普想与俄罗斯和谈，但谈判中没有涉及乌克兰，遑论欧洲联盟（EU）。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在自己的社群媒体贴文表示，马克宏简述与欧洲领袖会谈情况，他们对如何实现和平，有着「共同愿景」。

泽伦斯基在社群平台X表示：「我们有一个共同愿景：安全保障必须强大而可靠。」 「任何没有此类保证的决定，例如脆弱的停火，都只会让俄罗斯的欺骗再次得逞，并成为俄罗斯对乌克兰或其他欧洲国家发动新战争的前奏。」

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