马克宏：川普高关税暂缓只是一时 欧洲须自保

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴黎11日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天表示，美国对欧洲联盟（EU）关税降至10%只是「暂时性、很脆弱」，因此欧洲必须「动员一切可用的资源自我保护」。

在美国总统川普无预警宣布暂停对欧盟加徵关税后，马克宏在社群平台X上说：「我们必须与欧盟执行委员会（European Commission）共同展现强健的一面，欧洲必须继续制定所有必要的反制措施。」

川普上周宣布对全球祭出对等关税，欧盟面临的税率是20%，欧盟执委会已在准备因应，但也表明会倾向避免报复。

川普的惩罚性对等关税措施导致全球市场陷入混乱，他后来在9日宣布对几乎所有经济体暂缓90天实施，包括欧盟、日本等数十个经济体如今面临10%基准关税，但中国例外。

马克宏表示，欧盟必须避免产品「源于第3国」，因为这可能会「导致我们的市场失衡」。

马克宏说，欧盟执委会的目标「很简单：透过谈判取消这些不公平的关税，并且达成平衡的协议」，因为这3个月的停顿意味着「我们在大西洋两岸及其他地区的所有企业都将面临90天的不确定性」。

他说：「我们有权争取：我们国家的就业和生计正处于险境。」