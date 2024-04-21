马尔地夫亲中总统 国会大选压倒性胜选

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（法新社马尔地夫玛莱21日电） 马尔地夫今天举行国会大选，计票结果显示，总统穆伊祖所属政党赢得掌控国会的多数席次，选民支持他向中国倾斜、远离区域强国及传统援助国印度的立场。

根据马尔地夫选举委员会（Elections Commission of Maldives）公告结果，穆伊祖（Mohamed Muizzu）所属人民全国大会党（People’s National Congress）赢得已经开出86席当中的66席，超过取得93席国会「超级多数」（super majority）所需席次。

外界将这场选举视为对穆伊祖继续力推与中国更紧密经济合作计画的关键测试。相关计画包括在引发争议的填海土地上兴建数以千计公寓。

人民全国大会党及其盟友本来在国会中只有8席，在国会没有过半让去年9月当选的穆伊祖施政受阻。

原本在国会拥有「超级多数」的主要在野党马尔地夫民主党（Maldivian Democratic Party）本次大选惨败，只拿下已经开出席次的其中12席。

45岁的穆伊祖本来是首都玛莱（Male）��长。他今天一早投票时敦促选民投票说：「所有公民都应该尽快出来行使投票权。」

低地国马尔地夫由分布在赤道附近、南北纵列绵延约800公里的1192个小珊瑚礁岛组成，是最容易因全球暖化导致海平面上升而受到影响的国家之一。

前建设和基础设施部长穆伊祖承诺将以填海并且筑高岛屿来抵抗海潮。不过环保人士认为此一政策恐加剧洪患风险。

以豪华度假胜地着称于世的马尔地夫由于位处东西航运路线所经，近年来成为印度洋地缘政治热点。

穆伊祖于去年9月以亲中国的前总统雅门（Abdulla Yameen）代理人之姿赢得总统大选。高等法院推翻雅门因贪腐遭判的11年徒刑后，他已于日前获释。