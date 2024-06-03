马尔地夫力挺巴勒斯坦 禁以色列人入境

afp_tickers

2 分钟

（法新社马尔地夫2日电） 印度洋国家马尔地夫总统办公室今天表示，将禁止以色列人入境，并宣布举办全国募款集会以支持巴勒斯坦。

马尔地夫为小型伊斯兰共和国，拥有上千个地理位置优越的珊瑚岛，以幽静的白色沙滩、碧绿色浅舄湖，以及如「鲁宾逊漂流记」（Robinson Crusoe）小岛一般的度假胜地而闻名。

法新社报导，马尔地夫总统办公室发言人在声明中说，总统穆伊祖（Mohamed Muizzu）「决定对以色列护照实施禁令」，但未细说新法何时生效。

穆伊祖也宣布一项名为「马尔地夫支持巴勒斯坦」（Maldivians in Solidarity with Palestine）的全国募款活动。

马尔地夫在1990年代初期曾经取消对以色列游客的禁令，并于2010年致力恢复两国关系。不过，随着2012年2月时任总统纳希德（Mohamed Nasheed）倒台，两国关系正常化的努力宣告失败。

以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）于去年10月7日在加萨走廊（Gaza Strip）交战至今。马尔地夫的反对党和政府盟友近期一直向穆伊祖施压，要求禁止以色列人入境，以象徵性抗议这场战争。

官方数据显示，今年前4个月前往马尔地夫的以色列人数下降至528人，比去年同期减少88%。

为回应这项禁令，以色列外交部发言人敦促公民避免前往马尔地夫。（译者：纪锦玲）