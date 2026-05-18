马尔地夫历来最惨潜水意外 义大利教授等5人罹难

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（法新社罗马18日电） 义大利外交部与马尔地夫军方今天表示，在马尔地夫深海洞穴意外溺毙的5名义大利潜水客中，最后4人的遗体已被寻获，但尚未打捞上岸。

法新社报导，马尔地夫国防军（MNDF）发表声明指出，透过联合搜寻打捞行动，已在瓦武环礁（Vaavu Atoll）洞穴中发现4名失踪潜水客的遗体。义大利外交部已证实这项消息。

据报导，这些遗体尚未被打捞至水面，马尔地夫国防军指出，后续几天将进行更多潜水行动，以完成遗体打捞作业。

5名义大利人14日在深水洞穴潜水后，未能浮出水面，其中1人的遗体已于同日稍晚寻获。随后，1名参与搜救行动的救援潜水员于16日殉职。

英国广播公司（BBC）报导，这些潜水客中有4人为义大利热那亚大学（University of Genoa）团队成员，包括教授蒙特法尔科内（Monica Montefalcone）、她的女儿索玛卡尔（Giorgia Sommacal）以及两名研究人员奥德尼诺（Muriel Oddenino）与嘉提叶里（Federico Gualtieri）。

马尔地夫为印度洋小国，因其一系列珊瑚岛，成为热门旅游目的地，这起事件据信为该国最严重的单一潜水事故。