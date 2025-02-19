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马尼拉登革热肆虐 1个社区悬赏抓蚊子换奖金

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（法新社马尼拉19日电） 菲律宾登革热病例激增，地方官员祭出防疫妙招。大马尼拉地区1个社区居民今天排队领取奖金，每5只蚊子无论死活，奖金1披索（新台币0.54元）。

大马尼拉社区阿迪申奚尔斯（Addition Hills）地方官员塞纳尔（Carlito Cernal）说，他发起的这个提高意识计画如果与当地的清洁工作相结合，将对遏制登革热的传播产生「巨大影响」。

接受法新社采访的菲律宾卫生官员和专家不太相信这个说法，但居民的热情高涨，他们带着装满传播登革热病媒蚊的桶子、杯子和其他容器，在社区活动中心换取现金。

社区居民坎达苏阿（Iluminado Candasua）将3只活的蚊子放在1个密封的塑胶杯中，地方官员清点后，将其转移到所谓的死亡室，也就是1台玻璃密封的紫外线机器中。

坎达苏阿告诉法新社：「捕捉蚊子非常困难。」并解释他如何策略性地选择一个光线昏暗的消防站，在那里他用杯子捕捉停靠在墙上的蚊子。

坎达苏阿说，他努力赚到的1披索，他将把它放进扑满，用来买手机给孩子。

世界卫生组织将菲律宾列为2023年西太平洋地区受登革热影响最严重的国家，当年有16万7355人染疫和575人死亡。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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