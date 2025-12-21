马德堡耶诞市集冲撞案周年 德总理吁社会和平共处

（法新社马德堡20日电） 德国东部马德堡（Magdeburg）耶诞市集汽车冲撞事件发生满一周年， 德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）今天呼吁社会「和平共处」。

去年12月20日，马德堡市耶诞市集汽车冲撞事件造成6人身亡、逾300人受伤。案发地点附近的圣约翰教堂（Johanniskirche，St. John’s Church）今天举行追思仪式。

梅尔茨向民众致词表示：「愿我们今天在这场追思仪式中，能找到相互慰藉与和平共处的可能，尤其在耶诞佳节即将来临之际。」

他又说，德国始终「是一个展现无条件团结的国家，尤其在不公不义发生时、在暴力发生之处，总是并肩站在一起。」

尽管今年11月20日已重新开放市集摆摊，但为悼念去年事故罹难者，今天暂时休市。现场设置水泥路障防止冲撞，并由武装员警站岗。

51岁沙乌地阿拉伯男子塔利卜（Taleb Jawad al-Abdulmohsen）因涉攻击事件，目前正接受审判。他已承认驾驶租来的休旅车冲撞人群。

本月13日，德国警方表示，已拘留1名埃及人、3名摩洛哥人和1名叙利亚人，他们涉嫌计划在德国南部巴伐利亚邦（Bavaria）发动攻击。 调查人员怀疑这起阴谋具有「伊斯兰主义动机」。 （编译：纪锦玲）