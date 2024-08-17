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马斯克不敌巴西大法官 社群媒体X结束当地业务

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（法新社华盛顿17日电） 社群媒体X平台与巴西大法官就X的权利与责任进行激烈法律论战后，拥有X的亿万富豪马斯克今天宣布，将结束X在巴西的营运业务，不过巴西用户仍能使用相关服务。

X平台宣布结束巴西业务，显然将马斯克（Elon Musk）与巴西最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）持续进行的法律论战推向高潮。莫瑞斯曾指自己正试图对抗危险的恶意假讯息在网路上散播。

X全球政府事务部门（Global Government Affairs）今天发文表示，如果不遵从莫瑞斯的内容审查命令，他「威胁逮捕我们在巴西的法律代表」。

这个部门指出，为了保护员工安全，关闭X在巴西的营运办公室有其必要，而「责任完全归属于莫瑞斯」。

莫瑞斯先前命令关闭数个涉嫌散播恶意假讯息的推特帐号，包括巴西前极右派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）支持者的帐号，他曾强调「言论自由不代表捍卫专制的自由」。 马斯克与其他批评者则认为莫瑞斯是在箝制言论自由。马斯克今天在X发文说，由于莫瑞斯的要求会让X秘密违反巴西、阿根廷、美国法律及国际法，X别无选择，只能结束在巴西的营运业务。

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