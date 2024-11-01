马斯克催票步数剖析 成川普最强助选员

afp_tickers

4 分钟

（法新社华盛顿31日电） 世界首富马斯克成了共和党总统候选人川普重返白宫之路上最重要的支持者，这个令人意外的转折颠覆了原本就已扑朔迷离的选情。

法新社整理出马斯克（Elon Musk）运用庞大影响力来帮助川普对战民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）的方法。

● 大洒银弹催票

马斯克今年7月成立美国「超级政治行动委员会」（Super PAC），主要目的是支持川普竞选和「让美国再次伟大」（MAGA）运动。

超级政治行动委员会为选举相关事业筹集竞选捐款，过去短短3个月就从马斯克那里收到约7500万美元（约新台币24亿元）资金，接下来可能还会增加。

这个组织展开数项争议计画，包括对鼓吹他人签署支持宪法第一和第二修正案请愿书的选民提供现金奖励。这两项修正案保护言论自由与拥枪权。

超级政治行动委员会还随机为摇摆州的请愿签署者提供每日100万美元的抽奖活动。

这些不寻常的计画掀起了法律辩论。尽管一些专家认为这些计画违反美国选举法禁止花钱鼓励选民登记的规定，但也有专家坚持其合法性。

● 亲自站台助选

有别于多数亿万富翁金主选择低调支持，马斯克已成了川普最着名的名人助选员，频频在川普的造势活动上露面。

他初次和川普同台拉票是今年10月6日在宾州巴特勒（Butler），也就是川普7月遇刺未遂的地点。

在这场造势活动上，马斯克发表慷慨激昂的演说，警告称若川普没有胜选，「这将会是最后一场选举」，因为民主党将掌控全国。

马斯克也独自举办数场市民大会为川普拉票，包括在宾州进行长达3小时的问答，吸引数以千计民众参与。

● 削减政府开支

川普承诺将任命马斯克为新的「政府效率部」（department of government efficiency, DOGE）首长，英文缩写与马斯克支持的加密货币「狗狗币」（Dogecoin）相同。

这项任命可能会引发重大利益冲突的疑虑，特别是考量到马斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）在美国国家航空暨太空总署（NASA）任务中的重要性，以及电动车大厂特斯拉（Tesla）在自驾技术方面对政府监管的依赖。

马斯克在纽约造势活动中提议削减两兆美元的政府年度开支，并建议大幅调整公共服务，包括削减政府退休金及退休人士医疗保健支出。