马斯克再告OpenAI及其创办人 批他们为牟利抛弃初心

afp_tickers

2 分钟

（法新社旧金山5日电） 美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）今天再次对OpenAI提出诉讼，指控该公司共同创办人阿特曼（Sam Altman）和布罗克曼（Greg Brockman）违背这间人工智慧（AI）公司最初的创立使命。

法新社报导，根据提交至加州联邦法院的诉状，这起案件堪称教科书等级的「利他主义与利己主义」经典故事，「这种背信弃义的欺骗行为堪比莎士比亚剧作。」

马斯克先前也曾针对OpenAI、阿特曼和布罗克曼提出类似诉讼，但6月12日突然自行撤告。

马斯克于2018年离开总部位于旧金山的OpenAI，如今又指控OpenAI诈欺、同谋和广告不实。

马斯克表示，他因相信OpenAI为非营利机构，因此于2015年进行投资，但阿特曼「操纵并欺骗」他，最终还与软体巨头微软（Microsoft）共同联手。

诉状指出：「阿特曼曾向马斯克保证，非营利性质可确保该公司的中立性，并将致力于安全及开放，以为人类带来福祉，而非为股东创造价值…结果，这些慈善的空话全是阿特曼的长期骗局。」

诉状还提到，如今「阿特曼和微软坐拥OpenAI网络的巨大利益，近期其估值高达惊人的1000亿美元。」

「被告非法赚取了数十亿美元的财富，而身为营利新创公司共同创办人的马斯克，则和大众一起遭到欺骗。」