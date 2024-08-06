立足瑞士 报道世界
登录

马斯克再告OpenAI及其创办人 批他们为牟利抛弃初心

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社旧金山5日电） 美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）今天再次对OpenAI提出诉讼，指控该公司共同创办人阿特曼（Sam Altman）和布罗克曼（Greg Brockman）违背这间人工智慧（AI）公司最初的创立使命。

法新社报导，根据提交至加州联邦法院的诉状，这起案件堪称教科书等级的「利他主义与利己主义」经典故事，「这种背信弃义的欺骗行为堪比莎士比亚剧作。」

马斯克先前也曾针对OpenAI、阿特曼和布罗克曼提出类似诉讼，但6月12日突然自行撤告。

马斯克于2018年离开总部位于旧金山的OpenAI，如今又指控OpenAI诈欺、同谋和广告不实。

马斯克表示，他因相信OpenAI为非营利机构，因此于2015年进行投资，但阿特曼「操纵并欺骗」他，最终还与软体巨头微软（Microsoft）共同联手。

诉状指出：「阿特曼曾向马斯克保证，非营利性质可确保该公司的中立性，并将致力于安全及开放，以为人类带来福祉，而非为股东创造价值…结果，这些慈善的空话全是阿特曼的长期骗局。」

诉状还提到，如今「阿特曼和微软坐拥OpenAI网络的巨大利益，近期其估值高达惊人的1000亿美元。」

「被告非法赚取了数十亿美元的财富，而身为营利新创公司共同创办人的马斯克，则和大众一起遭到欺骗。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
16
49 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
27
24 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
64 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团