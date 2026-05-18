马斯克告OpenAI案败诉 陪审团认定提告太迟

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（法新社奥克兰18日电） 联邦陪审团今天认定，马斯克太迟对OpenAI及其共同创办人提起诉讼，裁定这家开发出ChatGPT的新创公司胜诉，也为矽谷最受瞩目的法庭大战之一划下句点。

这项迅速达成的裁定为长达3周的审判画下句点。审判期间多位科技巨擘轮番出庭作证，马斯克（Elon Musk）主张，OpenAI转向获利导向的商业模式，违背其最初的非营利使命。

奥克兰联邦法院的陪审团认定，马斯克对OpenAI执行长阿特曼（Sam Altman）、总裁布罗克曼（Greg Brockman）、OpenAI基金会以及微软（Microsoft）提出的指控，已超过法定追诉时效，因此驳回这位亿万富豪的核心论点。

先前要求陪审团就此案提供谘询意见的法官罗杰斯（Yvonne Gonzalez Rogers）接受并确认了他们的决定。

这个结果使OpenAI免于遭受一场可能危及公司存亡的法律威胁。

倘若企图强迫OpenAI恢复其非营利结构的马斯克胜诉，将破坏OpenAI原定首次公开募股（IPO）计画，并瓦解其与微软、亚马逊（Amazon）和软体银行（SoftBank）等主要投资人的关系，在全球人工智慧（AI）竞赛中，这些投资人已向该公司挹注了数十亿美元。

裁决结果出炉后，OpenAI律师萨维特（William Savitt）在法院外表示：「陪审团的裁定证实，这起诉讼是一次虚伪的企图，目的在破坏竞争对手…马斯克可以提出他的指控，也可以讲他的故事，但这9名陪审员发现，他的故事就只是故事，而非事实。」