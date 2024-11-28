马斯克将会共和党议员 讨论政府效率部相关事宜

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（法新社华盛顿27日电） 美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）将在下周会见共和党议员，就新成立的政府效率部展开讨论。这个机构的任务是削减数十亿美元的联邦支出。

共和党籍联邦众议院议长强生（Mike Johnson）在社群媒体X发文说，期待在12月5日会晤马斯克及拉马斯瓦米。

强生表示，他们两人将「讨论重大改革思路，以实现监管撤销、行政缩减和成本节约」，赞扬川普使「有限政府原则」得以复兴。

川普和马斯克宣称可以省下2兆美元，但大多数专家认为，若未削减关键服务或福利，这是不切实际的想法。

马斯克在「华尔街日报」（Wall Street Journal）专栏中表示，不是官方部门也没有法定权力的政府效率部将致力于削减联邦法规和做出重大行政改革。

马斯克在与拉马斯瓦米共同撰写的文章中表示：「我们是企业家，不是政客。我们将作为外部志愿者服务，而非联邦官员或雇员。」

一个将与这个机构合作的新众议院委员会，将由极右派议员葛林（Marjorie Taylor Greene）领导。

葛林24日告诉福斯新闻（Fox News）：「我们将关注政府资助的媒体节目，比如仅播放民主党宣传内容的全国公共电台（NPR）…以及非洲厕所补助等各种对美国人民没有帮助的计画。」（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）