马斯克挺川普天天抽奖送百万美元 宾州法官裁定放行

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（法新社费城4日电） 宾州法官今天裁定，亿万富翁马斯克的美国政治行动委员会（America PAC）在摇摆州针对登记选民举办天天抽奖送100万美元的活动，可持续到明天的总统大选。

宾州民事诉讼法院法官佛利也达（Angelo Foglietta）裁定选民抽奖活动可继续进行，但目前未多作说明。马斯克并未出席今天的聆讯。

马斯克的律师团说，他们是根据谁将成为最佳代言人来精心挑选获奖者，而非随机抽选。

民主党籍地区检察官克雷斯纳（Larry Krasner）称马斯克发起的抽奖活动是场骗局，「实际上是为了影响全国选举」，并要求停止相关活动。

马斯克的律师戈柏（Chris Gober）表示，在明天大选前，最后2名获奖者今明两天将在亚利桑那州和密西根州出炉。

美国政治行动委员会10月19日发起这项活动，前3名获奖者来自宾州，其他则来自威斯康辛州、内华达州、亚利桑那州、乔治亚州、北卡罗来纳州和密西根州等战场州。目前还不清楚是否有人收到这笔奖金。

这7个州有超过100万人透过签署请愿书登记参加抽奖活动，表示他们支持言论自由和携带武器的权利，这是美国宪法的前两项修正案。

宾州是关键战场州之一，拥有19张选举人票，川普和民主党候选人、副总统贺锦丽（Kamala Harris）都曾多次访问该州，也计划在投票日前夕返回宾州催票。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）