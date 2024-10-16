立足瑞士 报道世界
登录

马斯克捐近7500万美元挺川普 跻身共和党大金主

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿15日电） 根据美国联邦选委会今天披露的文件，亿万富豪马斯克3个月内捐赠约7500万美元（约新台币24.3亿元）给他为川普募资成立的团体，凸显他在川普力争赢得11月总统大选中的重要性。

马斯克为了替川普筹募选举资金，设立「美国政治行动委员会」（America PAC），专注在可能决定选举结果、选情激烈州动员选民。

根据美国政治行动委员会向联邦选举委员会（Federal Election Commission）提交的文件，该委员会今年7月至9月间的支出约为7200万美元（约新台币23.4亿元），比任何一个挺川的超级政治行动委员会（super PAC）都来得多。

马斯克是电动车大厂特斯拉（Tesla）的执行长，他是该委员会这段期间的唯一金主。

由于川普阵营在很大程度上仰赖外部团体拉票，这意味着马斯克创立的美国政治行动委员会，将在川普和民主党候选人贺锦丽（Kamala Harris）间势均力敌的选战中，扮演重要角色。

马斯克对美国政治行动委员会的捐款，也让他跻身共和党巨额捐款者的专属俱乐部，银行家麦隆（Timothy Mellon）和赌场大亨艾德森（Miriam Adelson）等人也名列其中。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 埃米莉·里达

亲爱的海外瑞士人，请问您的外籍配偶在申请瑞士国籍时遇到过哪些困难？

海外瑞士移民的外籍伴侣在结婚几年后可以申请瑞士国籍。但申请瑞士国籍需要满足很多条件并提交相关文件。

参与讨论
6
12 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
73
61 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
98
55 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团