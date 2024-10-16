马斯克捐近7500万美元挺川普 跻身共和党大金主

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿15日电） 根据美国联邦选委会今天披露的文件，亿万富豪马斯克3个月内捐赠约7500万美元（约新台币24.3亿元）给他为川普募资成立的团体，凸显他在川普力争赢得11月总统大选中的重要性。

马斯克为了替川普筹募选举资金，设立「美国政治行动委员会」（America PAC），专注在可能决定选举结果、选情激烈州动员选民。

根据美国政治行动委员会向联邦选举委员会（Federal Election Commission）提交的文件，该委员会今年7月至9月间的支出约为7200万美元（约新台币23.4亿元），比任何一个挺川的超级政治行动委员会（super PAC）都来得多。

马斯克是电动车大厂特斯拉（Tesla）的执行长，他是该委员会这段期间的唯一金主。

由于川普阵营在很大程度上仰赖外部团体拉票，这意味着马斯克创立的美国政治行动委员会，将在川普和民主党候选人贺锦丽（Kamala Harris）间势均力敌的选战中，扮演重要角色。

马斯克对美国政治行动委员会的捐款，也让他跻身共和党巨额捐款者的专属俱乐部，银行家麦隆（Timothy Mellon）和赌场大亨艾德森（Miriam Adelson）等人也名列其中。