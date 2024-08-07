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马斯克旗下X告广告商非法抵制 酿数十亿美元损失

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（法新社华盛顿6日电） 美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）的社群平台X今天对一个广告组织和数家大型公司提告，指控他们「非法」抵制社群媒体平台X，导致公司损失数十亿美元。 拥有美国太空探索科技公司（SpaceX）、电动车大厂特斯拉（Tesla）的马斯克在他2022年底收购的社群平台X发文说：「这两年我们试着和平相处，如今开战了。」

这起反托拉斯诉讼是在德州联邦法院提起，主要针对世界广告主联合会（World Federation of Advertisers, WFA）、联合利华公司（Unilever）、玛氏公司（Mars）、美国药妆连锁业者CVS Health和丹麦能源公司沃旭能源（Orsted）。

社群平台X指控WFA透过全球负责任媒体联盟（Global Alliance for Responsible Media, GARM）倡议，与其他公司共谋「集体扣住」前身为推特（Twitter）的X公司「几十亿美元的广告收入」。

马斯克接管推特后，由于对新所有权下的内容审核水准及马斯克在平台上的争议言论感到担忧，许多广告商纷纷撤离推特。

X执行长雅克里诺（Linda Yaccarino）今天在平台上发布影片，表示X是「系统性非法抵制」的受害者。

雅克里诺说：「他们共谋抵制X，威胁我们未来壮大的能力…不应允许少数人垄断能获利（的业务）。」

X要求陪审团审判，并寻求损害赔偿，但未具体说明金额。

「纽约时报」报导，根据X公司内部纪录，X今年第二季在美国的营收达1.14亿美元，比第一季减少25%，与去年同期相比下滑53%。（实习编译：张威蓁/核稿：张晓雯）

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