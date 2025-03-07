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马斯克监督政府裁员挨批 川普拿刀比喻砍人准度

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（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普政府在顾问马斯克（Elon Musk）监督下大规模裁员，招致愈来愈多批评，川普今天回应时拿两种刀比喻下手准度，称应该谨慎精准。

川普今天在社群媒体上发文说：「我们是说『手术刀』而不是『斧头』」。

马斯克掌舵的政府效率部（DOGE）致力推动削减联邦政府人力和开支，川普上述讯息意味他首度出面约束原本赋予马斯克的权力。

不过川普之后被媒体问到政府效率部和马斯克是否步调太快时，他说：「不，我认为他们表现很棒。」

马斯克并非政府效率部正式的首长，但这位科技大亨仍对部内运作下指导棋，而且日前还参加川普重返白宫后的首场内阁会议。

然而政府效率部的削减成本行动面临多方愈来愈大阻力，包括法院的判决以及来自国会议员的一些压力。

川普发文说：「政府效率部取得惊人成果，而现在我们的内阁已到位，我已指示各部长和领导层与政府效率部合作推动削减成本措施及人力。」

他还说：「当各部长深入了解各部门同仁，他们就可以非常精准决定谁将留下，以及谁将离职。」

川普证实美国媒体报导所言，他今天亲自召开内阁会议，让阁员知道他们才是各部门的负责人，而不是马斯克。

根据政治新闻网站Politico报导，马斯克也在场，而川普告诉他的团队，马斯克有权建议解雇和削减开支，但无权执行。

川普说：「将人员减至应有的程度非常重要，但保留最优秀、最有生产力的人才也很重要。」川普也提到，马斯克和阁员之后每两周会开一次会议，以推动成本削减目标。

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