马斯克称他「孤注一掷」挺川普

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（法新社洛杉矶7日电） 力挺共和党总统候选人川普的大亨马斯克最近屡屡公开挺川普，上周末更亲赴川普造势活动站台。他在今天播出的访谈中，强调他「孤注一掷」挺川普。

电动车大厂特斯拉（Tesla）暨太空探索科技公司（SpaceX）执行长马斯克（Elon Musk）与前福斯新闻（Fox News）主持人卡尔森（Tucker Carlson）进行2小时对谈，大力推广右翼观点，包括他曾说，若民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）在11月大选中胜出，将对民主构成威胁，强调他「孤注一掷」挺川普。

马斯克告诉卡尔森：「我的看法是，如果川普没有赢得这次选举，这将是我们最后一次选举。」

近年争议不断的马斯克说，他认为「非法（移民）」被刻意送往少数几个关键州，若他们最终取得公民身分，将成为民主党选民。

马斯克说：「目前这些摇摆州的（选票）差距有时只有1万到2万票。假如你把数十万人送往各个摇摆州，会发生什么事？…因此我的预测是，民主党政府要是再执政4年，他们会让许多非法（移民）合法化…下次选举就没有摇摆州了，美国将成为一党独大的国家。」 马斯克此番论调是美国右翼政治中的常见说辞，即指控民主党与移民之间存在阴谋。马斯克本人出身南非。 马斯克在这场选战中愈来愈常声援川普，据报导，他预计未来数周在数个摇摆州现身。

在这场将近2小时对谈中，两人不断笑着回应对方的言论。马斯克表示，他倾力支持川普。

卡尔森说：「要是他选输，要假装你从没支持过他可就难了。」马斯克则答道：「我可是孤注一掷呢，宝贝。」