马斯克罕见与川普分歧 直言对支出法案失望

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（法新社华盛顿28日电） 科技大亨马斯克（Elon Musk）日前受访时直言批评美国总统川普主导的支出法案，这是他卸下削减政府支出的重责以来，首度与川普出现重大分歧。

这位南非出生的亿万富翁表示，川普的法案会增加赤字，并破坏「政府效率部」（DOGE）的工作成效；这项行动已经解雇数以万计联邦政府职员。

马斯克也抱怨政府效率部已经成为外界对政府不满的「代罪羔羊」。马斯克先前经常出现在川普身边，后来淡出，专注回到自家太空探索科技公司（SpaceX）与电动车大厂特斯拉（Tesla）事业。

马斯克接受哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）访问时表示：「坦白说，我对如此庞大的支出法案感到失望…这项法案不仅会增加预算赤字，还会破坏政府效率部团队正在进行的工作。」访谈内容摘要于昨天晚间播出。

川普口中「一项大而美法案」（One Big, Beautiful Bill Act）上周在联邦众议院通过，目前将送往联邦参议院审议，法案提供大规模减税与开支删减，是川普国内政策的核心。

但批评人士警告说，这套法案将重创健保体系，并可能在10年间让联邦赤字增加多达4兆美元。

马斯克受访指出：「法案可以庞大也可以美丽，但我不知道它能否又大又美。这是我的个人看法。」完整访谈内容将于6月1日播出。

白宫寻求淡化任何对美国政府支出政策的歧见，不过没有直接点名马斯克。

马斯克的评论播出后，川普副幕僚长米勒（Stephen Miller）在马斯克的社群媒体X上表示：「大而美法案并不是年度预算案。」

米勒补充表示，根据参院规定，所有政府效率部的开支削减措施都必须透过另一项针对联邦官僚制度的法案来执行。

尽管如此，马斯克的言论仍代表他与共和党籍的川普之间出现罕见分歧。马斯克曾大力协助川普重返白宫，也是川普2024年竞选活动的最大金主。