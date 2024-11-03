马斯克资助团体遭点名散布假消息 蓄意抹黑贺锦丽

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（法新社华盛顿3日电） 美国大选将于5日登场。追踪竞选资金的非营利网站Open Secrets表示，最近出现看似宣传贺锦丽政治理念的网站，但这实际上是来自挺川亿万富豪马斯克相关黑钱组织的假消息。

法新社报导，Open Secrets表示，「进步2028」（Progress 2028）网站出自与马斯克（Elon Musk）素有往来的黑钱组织。马斯克正力捧共和党总统候选人川普角逐白宫大位。

研究人员表示，「进步2028」据称是自由派对保守派倡议「2025计画」（Project 2025）的反击，但该网站充斥假消息，此外还是一系列脸书（Facebook）广告的幕后黑手。这些广告旨在扭曲民主党在移民与枪枝管制等关键议题上的立场。

「进步2028」背后是1个称为「建设美国未来」（Building America”s Future）的保守派黑钱网络。

据报导，截至目前马斯克已提供逾1亿美元，赞助川普与其他共和党人团体。「华尔街日报」（Wall Street Journal）10月初报导，马斯克是「建设美国未来」的资助者之一。

Open Secrets的马索利亚（Anna Massoglia）表示，「进步2028」试图假扮贺锦丽的盟友，实际上是在「散布分裂讯息与误导性说法，以打击贺锦丽。」

马索利亚告诉法新社，该网站结合事实与捏造内容，扭曲贺锦丽的部分政策，以引起「支持民主党的部分团体」的反感。

「进步2028」的内容显示，贺锦丽领导的政府将带来前所未见的机会，进行「全面改革」，并建立「繁荣的美国」。网站同时宣扬贺锦丽不认可的政策立场，比如优先考虑「全国枪枝回购计画」，以避免武器流入街头。

「进步2028」还称贺锦丽正推动利用纳税人的钱，以向「无证移民」提供医疗健保福利。

Open Secrets引用相关文件指出，「进步2028」9月于维吉尼亚州透过「建设美国未来」注册，3天后设立网站。

针对报导内容，「进步2028」与「建设美国未来」皆未回应法新社的置评请求。