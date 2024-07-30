马斯克转发贺锦丽深伪影片 挨批违反X自家政策

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（法新社华盛顿29日电） 社群平台X的老板、亿万富豪马斯克（Elon Musk）日前利用自己的帐号分享副总统贺锦丽的「深伪」影片，招来批评声浪。科技倡议人士称马斯克此举违反X自家政策。

法新社报导，马斯克本月26日转发1支遭到篡改的贺锦丽（Kamala Harris）竞选影片，片中模仿她的配音称现任总统拜登患有老年痴呆症，自称「对治理国家一无所知」，还说身为女性和有色人种，她根本是「终极多元化雇员」。

这支影片原先由保守派Podcast主持人柯尔斯（Chris Kohls）有关的X帐号发布，并标注为「诙谐仿作」（parody）。

但马斯克26日的转发贴文并未标注影片是嘲讽性质，仅写下「这太赞了！」，并附上笑到飙泪的表情符号。

随着美国总统大选将于11月5日登场，人们对人工智慧（AI）支持的政治不实讯息感到日益担忧。马斯克转发影片的贴文点阅次数已突破1.3亿次。

贺锦丽竞选阵营发布声明表示：「我们认为美国人民想要副总统贺锦丽正提供的真实自由、机会与安全，而不是马斯克和川普提供的虚假、被人操弄的谎言。」

马斯克拥有近1.92亿名粉丝，在前身为推特（Twitter）的X平台上算是一股颇具份量的声音。

川普本月稍早在宾州造势活动上遭枪手刺杀未遂后，马斯克随即透过X贴文宣告支持川普。

加州民主党籍州长纽松（Gavin Newsom）在X上贴文表示，遭人动过手脚的贺锦丽影片「应属违法」，还说他很快会签署法案禁止这类影片。

马斯克在贴文下方反呛纽松说，「诙谐仿作在美国是合法的」，还在贴文下附上原始影片。

马斯克转发影片之举似乎违反X自家政策，即禁止分享「具欺骗性、令人困惑并导致伤害的虚构、篡改或断章取义」内容。

X尚未回应法新社的置评请求。