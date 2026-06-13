马斯克转贴北爱尔兰反移民暴力贴文 遭批扩散仇恨言论

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（法新社华盛顿12日电） 甫成为全球首位身家破兆美元富豪的马斯克（Elon Musk）因在社群平台X上转贴宣传与北爱尔兰反移民暴动相关的争议言论，再度遭到批评。

法新社报导，本月8日，苏丹籍男子阿洛迪德（Hadi Alodid）涉嫌在北爱首府贝尔法斯特（Belfast）持刀攻击40多岁受害男性欧格维（Stephen Ogilvie），造成欧格维颈部与头部重伤。这起事件引发反移民暴力示威后，警方已起诉阿洛迪德，罪名为谋杀未遂。

近日马斯克转发多名反移民人士的贴文，包括英国极右翼人士罗宾森（Tommy Robinson）的贴文，并告诉他的2.4亿名粉丝：「只有不断大声抗议，才会带来改变！」。

他还转发极右翼边缘政党「振兴英国」（Restore Britain）领袖洛威（Rupert Lowe）的反移民言论，使这些内容进一步触及平台上数以百万计的用户。

非营利监督机构「对抗网路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate，CCDH）的专家指出，上述3人的相关贴文总计已在平台上吸引超过1.15亿次浏览，其中马斯克本人约占55%。

CCDH在报告中表示，马斯克的推波助澜带来约6400万次浏览，影响至关重要。

CCDH创办人兼执行长阿迈德（Imran Ahmed）说：「身为X平台的老板和最具影响力的意见领袖，马斯克在网路资讯传播上拥有无与伦比的影响力，因此也应该对平台推送的内容及行为负责」。

「然而我们的研究发现，他利用贝尔法斯特的悲剧向数以百万计用户宣传反移民言论，引发大量暴力呼吁。」

CCDH指出，相关贴文留言中出现「暴力呼声激增」的现象，其中有超过3900则留言提及私刑等针对移民的犯罪行为。

英国通讯管理局（Ofcom）稍早也警告，网路平台日益成为「煽动仇恨、挑动暴力及违反英国法律」的工具。