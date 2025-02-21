马斯克：X平台功能遭滥用 矢言解决问题

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（法新社华盛顿20日电） 亿万富豪马斯克今天说，社群媒体平台X的「社群笔记」功能允许用户对可能误导的贴文进行事实查核，却在有关乌克兰总统泽伦斯基的议题上遭「利用」，他矢言「解决」问题。

马斯克（Elon Musk）是在美国总统川普近日转而批评昔日盟友泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）后发表上述言论。川普指控泽伦斯基是「独裁者」，并挑起与俄罗斯的战争，这是莫斯科当局长期以来主张的论调。俄罗斯于2022年入侵乌克兰。

川普的立场180度大转变，使得震惊不已的欧洲官员和记者等社群媒体用户特别在X上发声，为乌克兰和泽伦斯基辩护。

许多人使用的「社群笔记」（Community Notes）功能允许用户为可能包含不实资讯的贴文加注额外说明并藉此辟谣。

马斯克今天在X上写道：「不幸的是，社群笔记愈来愈常被各国政府和传统媒体利用。正在努力解决这个问题。」

他继续说：「泽伦斯基控制关于自己支持率的民调，显然完全不可信！实际上乌克兰人民厌恶他，这就是为什么他拒绝举行选举。」

泽伦斯基的5年任期已在去年届满，但根据乌克兰法律，战争期间可不举行选举。

根据基辅社会学国际研究所（Kyiv International Institute of Sociology）本月进行的调查，泽伦斯基的支持率为57%，并且「维持他的合法性」。

马斯克2022年收购前身为推特（Twitter）的X后，推出「社群笔记」功能，并大幅改革许多安全性和内容审查功能。