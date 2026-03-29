马杜洛狱中首次发文致谢支持者

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（法新社卡拉卡斯28日电） 委内瑞拉前总统马杜洛（Nicolas Maduro）与妻子佛罗雷斯今年1月遭美军抓捕并押送纽约受审后，在狱中首次透过社群媒体帐号发文感谢支持者，表示2人心情坚定且平静。

现年63岁的马杜洛和佛罗雷斯（Cilia Flores）自从遭到抓捕后，已在布鲁克林都会拘留中心（Metropolitan Detention Center）关押近3个月，两人据说至今都未接触网路或报纸等外界资讯。

他们昨天在马杜洛的社群媒体X帐号发文表示：「我们一切安好，（心情）坚定、平静，并且持续祈祷」。目前不清楚谁发布这则贴文。

贴文说：「我们已收到你们的来信、讯息、电邮与祈祷。每句爱的话语、每个关怀的举动以及每次支持的表达，都填满我们的心灵、使我们更加坚强。我们由衷钦佩我们的人民能够在艰难时期展现爱、觉醒与团结，不只在委内瑞拉，在海外也是如此。」

一名消息人士告诉法新社，马杜洛在关押期间常读圣经，部分狱友仍称他为「总统」。

马杜洛身处的联邦监狱被形容为环境「令人作呕」且状况「骇人听闻」，以肮脏不堪、长期人手不足、狱中暴力事件频传及经常停电而恶名昭彰。

消息人士指出，马杜洛只获准透过电话联系家人和律师，每次通话不得超过15分钟。

马杜洛之子盖拉（Nicolas Maduro Guerra）已在公开场合表示，父亲身体健康、心情平静，甚至在狱中持续运动。