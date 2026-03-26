马杜洛纽约受审 美法官拒撤案诉讼费成僵局

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（法新社纽约26日电） 委内瑞拉遭推翻的总统马杜洛（Nicolas Maduro）今天在纽约联邦法院出庭时显得神情轻松，这是他被美军夜间突袭捕获后的第2次出庭。

在长达约一小时的听证会中，法官表示他不会因为马杜洛夫妇在没有委内瑞拉政府协助下，显然无力负担法律诉讼费用，就因此撤销本案。 现年63岁的马杜洛及其妻子佛罗雷斯自今年1月初，遭美军突击队在卡拉卡斯遭抓捕以来，已在布鲁克林监狱被关押将近3个月。 这场令人震惊的行动推翻自2013年起统治委内瑞拉的强人，并从此迫使这个石油资源丰富的国家，在很大程度上按照美国总统川普的要求行事。 马杜洛宣称自己是「战俘」，面临4项指控均辩称无罪。这4项罪名包括「毒品恐怖主义」共谋罪、进口古柯硷共谋罪、持有机关枪与毁灭性装置，以及共谋持有机关枪与毁灭性装置。 法新社记者现场目击，马杜洛身穿灰色囚服、戴着眼镜并配戴翻译耳机。听审期间不时记笔记，偶尔透过口译与律师交谈。

马杜洛在进入法庭时面带微笑，但在诉讼过程中并未发言。本次听证会主要针对谁负担他与佛罗雷斯的法律费用进行辩论。 由于美国制裁，委内瑞拉政府无法为马杜洛夫妇埋单，而这对夫妇表示，他们自身并无足够的个人资产来支付这笔开销。 法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）表示：「我不会撤销此案。」似乎回绝了马杜洛律师的请求，但他并未作出正式裁定。赫勒斯坦也尚未立即排定下次开庭日期。