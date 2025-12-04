马杜洛证实与川普通话 强调会谈气氛和谐

（法新社卡拉卡斯3日电） 美国在拉丁美洲军事部署升级之际，委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）今天证实，他在10天前曾与美国总统川普通过电话，双方交谈「气氛融洽」。

马杜洛接受委国官方电视台访问时表示：「我与美国总统川普通了电话。我可以说这次交流是相互尊重的，甚至可以说是气氛融洽的。」

左翼的马杜洛又说：「如果这通电话意味着双方正朝着相互尊重地沟通，一种国与国之间的对话，我们乐见其成，也欢迎外交方面交流，因为我们始终追求和平。」

法新社报导，自8月以来，美国以打击毒品走私为由，在加勒比海部署舰队，并对至少22艘船只发动致命攻击，造成至少83人死亡。

然而，马杜洛表示，美方这些行动其实是为了推翻他的左翼政府，最终夺取委国丰富的石油资源。

川普（Donald Trump）上月30日也证实曾与马杜洛通话，但未透露任何细节。

先前有媒体报导，两人通话内容，包括讨论可能安排见面，或马杜洛下台后的特赦条件。当川普被要求详细说明时仅表示：「我不会说这次通电话究竟谈得好或不好，这就是一次通话。」

华府指控马杜洛领导集团「太阳帮」（Cartel of the Suns），并在11月24日将太阳帮列为恐怖组织。此外，美国还悬赏5000万美元，徵求线索要让马杜洛落网。（编译：纪锦玲）