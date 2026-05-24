马查多誓言再选委内瑞拉总统 局势现转机

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（法新社巴拿马市23日电） 委内瑞拉反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）今天表示，她将参加一场尚未规划举行的选举。

她在巴拿马访问期间表示：「我将成为候选人。」她此行正与委内瑞拉的海外侨民会面。 与此同时，在卡拉卡斯（Caracas），美军今天进行大使馆撤离演习的飞行操演，吸引好奇民众围观，并以手机拍摄军机画面。这场极具象徵意义的演习，几个月前根本令人难以想像。 马查多对美国总统川普针对委内瑞拉的计画表示有信心，她相信这些计画将促成选举举行。

马查多说：「我们只有一个目标，那就是解放我们的国家，只有一项目的：透过一场全体委内瑞拉人都能参与投票、自由且公平的总统大选，来转型为民主国家。我们相信、信任并感谢美国政府，特别是川普总统和国务卿卢比欧（Marco Rubio），感谢目前已经取得的进展。」 巴拿马目前保管着2024年选举的计票单。外界普遍认为马查多的盟友龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia）已胜选，尽管前总统马杜洛（Nicolas Maduro）自行宣布胜选。国际观察员则否定官方公布的选举结果。 龚萨雷兹于2025年1月将这些计票单交给巴拿马政府保管，而执政的极左派查维斯派（Chavista）阵营则拒绝承认这些文件。 马查多将在巴拿马访问期间，于25日拜会巴拿马总统穆里诺（Jose Raul Mulino）及国民议会。 川普曾表示，在美军于1月3日逮捕马杜洛后将举行新的选举，但目前尚未安排任何选举。 自那时起，委内瑞拉便由临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）治理，她曾是马杜洛任内的副总统。