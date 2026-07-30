驻约旦基地遇袭 美军对伊朗发动强力报复性打击

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（法新社德黑兰30日电） 美国军方今天对伊朗发动「强力」打击，报复德黑兰锁定约旦境内的美军基地发动攻击。随着中东战火复燃，伊朗的代理人势力再次被卷入冲突。

这是双方战事平息近一周后的首波打击，粉碎了重启谈判的希望。

美军中央司令部（US Central Command）表示：「这波打击是对昨天伊朗企图袭击驻中东美军的强烈回应。」

沙乌地阿拉伯与美国今天也宣布对伊拉克武装分子基地发动打击，而美国盟友以色列则指控背后有伊朗撑腰的真主党（Hezbollah）违反停火协议。

全球最大石油出口国沙乌地阿拉伯，连续两天通报原油设施遭无人机攻击，并指控幕后黑手是与德黑兰结盟的伊拉克武装团体。

与此同时，伊朗朝美国盟友约旦发射飞弹，伊朗国营媒体随后报导，美军在伊朗与伊拉克接壤边界附近发动攻击。

在发动最新空袭前，美国总统川普告诉福斯新闻（Fox News）：「我们将狠狠打击他们…我们将把他们打得落花流水。」

在法斯通讯社（Fars news agency）报导一枚飞弹击中一个无人居住区域，未造成人员伤亡后，伊朗国营电视台报导，美军在皮兰夏尔（Piranshahr）边界区域发动攻击。

稍早，约旦军方表示，已拦截5枚伊朗飞弹；伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）表示，他们将目标锁定约旦境内美军基地，并补充说：「只要持续对伊朗伊斯兰共和国构成威胁…将继续做出抵抗行动。」

在另一条战线上，以色列指控真主党夜间对黎巴嫩境内一辆以色列车辆发动无人机攻击，以军称此举是「对停火协议的公然违反」。

在伊朗战争刚爆发的数周，以色列曾与美国并肩作战，同时在黎巴嫩与真主党交战，但尚未加入针对伊朗的最新一轮打击行动。