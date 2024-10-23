验出毒品反应 福斯汽车驻中国行销长遭驱逐出境

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（法新社法兰克福22日电） 德国官员今天证实，德国汽车大厂福斯（Volkswagen）驻中国行销长森皮尔（Jochen Sengpiehl）在结束泰国度假后入境中国时，因涉药检呈阳性，目前已遭中国驱逐出境。

根据德国媒体报导，森皮尔在泰国度假结束后回到中国，入境时被检出血液中含有大麻和古柯硷成分，中国官员随即将他拘禁，并告知他应速离境。

德国外交部表示：「已知晓此案」；德国驻北京大使馆「依例前往探视当事人，并与他的家属及中国地方当局联系」。

据德国小报「画报」（Bild）报导，森皮尔在拘禁前接受了数小时的讯问。

画报指出，森皮尔被拘留10多天后，福斯汽车公司和德国大使馆官员才得以顺利地让他获释，但他必须立即离开中国。

中国禁毒法律极为严格。福斯汽车对森皮尔案拒绝置评。

根据森皮尔在领英（LinkedIn）页面显示，50多岁的森皮尔自2022年8月起担任福斯在中国的行销长。此前，他在德国担任福斯集团旗下全部10个品牌的行销主管。

中国一向是福斯汽车数一数二的重要市场，但目前正快速输给当地竞争对手，特别是在电动车领域。如今此案让福斯汽车在中国拓展市场时更为头疼。（译者：纪锦玲）